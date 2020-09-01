BIST 1.072
DOLAR 7,35
EURO 8,82
ALTIN 470,03
HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3. turdaki rakipleri belli oldu.

Abone ol

Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3. turdaki rakipleri belli oldu.

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Ventspils - Rosenborg eşleşmesinin galibi olacak. Aytemiz Alanyaspor bu mücadeleyi deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Borac Banja Luka - Rio Ave eşleşmesinin galibi olacak. Beşiktaş, rakibiyle Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki rakibi Renova - Hajduk Split eşleşmesinin galibi olacak. Galatasaray turu geçmesi halinde bu mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak.

Ventspils/Rosenborg - Alanyaspor
Borac Banja Luka/Rio Ave - Beşiktaş
Renova/Hajduk Split - Galatasaray

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere verilecek kredinin detayları belli oldu
İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Akdeniz ve Ege desteği! Sonuna kadar savunmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler! Avukatlıktan teröristliğe uzanan kanlı yolu keseceğiz
Erdoğan'dan Doğu Akdeniz tepkisi: Artık bu gölge oyunundan bıktık
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de bir asker şehit düştü
ÖNCEKİ HABERLER
Yetim Dayanışma Günleri 10 yaşında
Basketbolda seyirci olacak mı? Hidayet Türkoğlu açıkladı
Ziya Selçuk: 146 milyon ders kitabı sizleri bekliyor
Çorlu'da 47 yaşındaki vatandaş koronavirüsü 5 ayda yendi! Kronik astım hastası
Zonguldak'ta para karşılığı muska yazanlara gözaltı
Hemşireye tecavüz edeceğini açıkça yazdı! Hem de bakanı etiketleyerek
Yorumlar