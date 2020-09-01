Beşiktaş Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3. turdaki rakipleri belli oldu.

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Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3. turdaki rakipleri belli oldu.

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Ventspils - Rosenborg eşleşmesinin galibi olacak. Aytemiz Alanyaspor bu mücadeleyi deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Borac Banja Luka - Rio Ave eşleşmesinin galibi olacak. Beşiktaş, rakibiyle Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü'yü geçmesi halinde 3. ön eleme turundaki rakibi Renova - Hajduk Split eşleşmesinin galibi olacak. Galatasaray turu geçmesi halinde bu mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacak.