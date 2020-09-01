Basketbolda seyirci olacak mı? Hidayet Türkoğlu açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz." dedi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak göreve başladıklarından bu yana herkese şeffaf davranmaya çalıştıklarını belirten Hidayet Türkoğlu, "TBF'nin Merkezefendi Denizli Belediyesi'nin Süper Lig'e alınmamasında herhangi bir sorumluluğu yoktur." dedi.

''Basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz"

"Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz" diyen Hidayet Türkoğlu, maçların seyircili olup olmayacağına Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeler sonucunda karar vereceklerini söyledi.

''Kulüplerimizle görüşmelerimiz oldu''

Kulüplerle görüşmeler yapıldığını belirten Türkoğlu, ''Kulüplerimizle koronavirüs salgını hakkında görüşmelerimiz oldu. Lig başladıktan sonra yeniden durması ve Ocak'ta başlaması gibi birçok senaryoyu da konuştuk." dedi.

''Bu görevi bırakmak istemiyorum''

Hidayet Türkoğlu, ayrıca ''Basketbol Gelişim Merkezi'nin kapısını açmadan bu görevi bırakmak istemiyorum.'' ifadelerini kullandı.

''Haftada 8 maçımız da televizyondan yayınlanıyor''

''Tivibu'ya ne kadar teşekkür etsek azdır.'' diyen Türkoğlu, ''Görevi aldığımızda Türkiye Basketbol Süper Ligi maçları, haftada 4 maçtı. Tivibu ile yaptığımız çok değerli anlaşmayla, haftada 8 maçımız da televizyondan yayınlanıyor. Tivibu'ya ne kadar teşekkür etsek azdır." şeklinde konuştu.