Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çekti! 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı tıkla sonuçları gör

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama törenine katıldı. Kuraya 48 bin öğretmen adayı katıldı, 20 bini sevindi...

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama törenine katıldı. Bakan Selçuk, 48 bin 895 atamaya giren aday arasından 20 bin öğretmen adayını daha eğitim camiasına dahil eden butona bastı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek.

Yeni atanan öğretmenlere seslenen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aybüke ve Necmettin öğretmenin hatırası sizlere emanet." dedi. Selçuk, "Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 93'e ulaşmış oldu." bilgisini paylaştı.