Bakan müjdeyi verdi! 4 Eylül'de açılışını Erdoğan yapacak
Türkiye'nin akıllı yolu olarak lanse edilen Ankara-Niğde otoyolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 4 Eylül’de açılış yapacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Edirne’yi Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlayacak akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan ve Türkiye’nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Eylül’de açılacağını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı arası 1’inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı-Gölcük Kavşağı arasındaki 3’üncü kesiminin 4 Eylül’de açılacağını bildirerek, “Türkiye’nin en akıllı yolu olacak Ankara-Niğde Otoyolumuz 4 Eylül’de Cumhurbaşkanımız tarafından açılacak” ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasında mevcut yol ile 4 saat 14 dakika süren seyahat süresinin açılışı yapılacak otoyol ile 2 saat 22 dakikaya düşeceğini belirtti.
Bakan Karaismailoğlu “Bu proje hem ekonomik hem de sosyal anlamı ile çok önemli bir proje. Otoyol güzergah üzerindeki şehirleri bağlayacak, ticaretini ve ekonomisini büyütecek. Ayrıca bu proje sayesinde vatandaşlarımız her yıl 885 milyon lira zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıttan da tasarruf edecek. Yatırım ile her yıl ülkemiz 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak. Otoyolumuz sayesinde havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak” dedi.