Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.Görüşme talebinin Mansur Yavaş'tan geldiği öğrenildi. Görüşmede Yavaş'ın Erdoğan'a Ankara'nın yaşadığı sorunları, yapılması gereken düzenlemelerle ilgili bilgi verdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile daha önceden randevulaşan Yavaş, belediyenin 11 projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağını söyledi. Görüşmede belediyeye otobüs alımı için imzalanması gereken belgelerin de masada olduğu da belirtildi.