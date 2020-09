BAE, İsrail anlaşmasına Hamaney'den çok sert tepki: İslam dünyasına ihanet etti

İran, ‘baş düşmanı’ olarak gösterilen İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) sert tepki gösterdi.

Hamaney, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “BAE, İslam dünyasına, Arap uluslarına, bölge ülkelerine ve Filistin’e ihanet etti. Elbette bu ihanet uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı.

"Bu lekeyi taşıyacaklar"

Hamaney, açıklamasına şöyle devam etti: BAE yöneticileri bölgenin kapısını Siyonistlere açtılar, bir ülkenin gaspı meselesi olan Filistin sorununu görmezden geldiler ve normalleştirdiler. Bu lekeyi taşıyacaklar. Umuyorum ki BAE kısa zamanda kendine gelir ve yaptıklarını telafi eder.

