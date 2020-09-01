BAE, İsrail anlaşmasına Hamaney'den çok sert tepki: İslam dünyasına ihanet etti

İRAN dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile anlaşma imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) "İslam dünyasına ihanet etti" sözleriyle sert gösterdi.

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İran, ‘baş düşmanı’ olarak gösterilen İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) sert tepki gösterdi.

Hamaney, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “BAE, İslam dünyasına, Arap uluslarına, bölge ülkelerine ve Filistin’e ihanet etti. Elbette bu ihanet uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı.

"Bu lekeyi taşıyacaklar"

Hamaney, açıklamasına şöyle devam etti: BAE yöneticileri bölgenin kapısını Siyonistlere açtılar, bir ülkenin gaspı meselesi olan Filistin sorununu görmezden geldiler ve normalleştirdiler. Bu lekeyi taşıyacaklar. Umuyorum ki BAE kısa zamanda kendine gelir ve yaptıklarını telafi eder.

The #UAE betrayed the world of Islam, the Arab nations, the region’s countries, and #Palestine. Of course, this betrayal won’t last long. — Khamenei.ir 🏴 (@khamenei_ir) September 1, 2020

Ne olmuştu?

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme süreci 13 Ağustos'ta varılan anlaşma ile başladı.

Arabuluculuk rolüne soyunan ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Anlaşma kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığı belirtildi.