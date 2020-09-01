BIST 1.071
DOLAR 7,35
EURO 8,81
ALTIN 470,27
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

BAE, İsrail anlaşmasına Hamaney'den çok sert tepki: İslam dünyasına ihanet etti

İRAN dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ile anlaşma imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) "İslam dünyasına ihanet etti" sözleriyle sert gösterdi.

Abone ol

İran, ‘baş düşmanı’ olarak gösterilen İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) sert tepki gösterdi.

Hamaney, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “BAE, İslam dünyasına, Arap uluslarına, bölge ülkelerine ve Filistin’e ihanet etti. Elbette bu ihanet uzun sürmeyecek” ifadelerini kullandı.

"Bu lekeyi taşıyacaklar"

Hamaney, açıklamasına şöyle devam etti: BAE yöneticileri bölgenin kapısını Siyonistlere açtılar, bir ülkenin gaspı meselesi olan Filistin sorununu görmezden geldiler ve normalleştirdiler. Bu lekeyi taşıyacaklar. Umuyorum ki BAE kısa zamanda kendine gelir ve yaptıklarını telafi eder.

Ne olmuştu?

Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme süreci 13 Ağustos'ta varılan anlaşma ile başladı.

Arabuluculuk rolüne soyunan ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Anlaşma kapsamında İsrail'in Batı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya aldığı belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs biyolojik bir silah mı? 'Biyoteknolojinin Renkleri' projesinde önemli tespitler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çekti! 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı tıkla sonuçları gör
Beşiktaş Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere verilecek kredinin detayları belli oldu
İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Akdeniz ve Ege desteği! Sonuna kadar savunmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Dev ilaç şirketi duyurdu! Koronavirüs ilacı 'Kevzara' başarısız oldu
Tek suçu tarlada çalışmaktı! Feci şekilde hayatını kaybetti
Reuters: Yunanistan, silah alımı için Fransa ve başka ülkelerle görüşüyor
Rusya'dan Libya açıklaması! Ankara ile birlikte memnuniyetle karşıladık
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan olay açıklamalar: Paramparça olacak
Amasya'da orman yangını! Alevlere müdahale ediliyor
Yorumlar 1 yorum