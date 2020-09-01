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Reuters: Yunanistan, silah alımı için Fransa ve başka ülkelerle görüşüyor

Reuters'a konuşan Yunanistan hükûmetine yakın bir kaynak, "Ülkemizin savunma potansiyelini artırmak için Fransa ve başka ülkelerle görüşme halindeyiz. Bu kapsamdaki müzakerelerin içinde bir uçak alımı da var" ifadelerini kullandı.

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Doğu Akdeniz'de Ankara ile Atina arasındaki kriz sürerken Yunanistan'ın Fransa ve diğer ülkelerle silah alımı için görüşme halinde olduğu bildirildi.

Reuters'a konuşan haber kaynağı, henüz sonuçlanmış bir görüşme olmadığını belirtti.

18 Rafaele savaş uçağı için Paris'le anlaşma

Yunan basını, pazartesi günü Atina'nın 18 Rafaele savaş uçağı almak için Paris'le anlaşmaya vardığını bildirmişti. Fransız bir kaynak da medyada çıkan haberlerin aksine henüz bir anlaşma olmadığını ancak çeşitli konularda müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

Nakit para rezervlerini savunmaya harayacaklar

Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, önceki gün yaptığı açıklamalarda nakit para rezervlerinin bir bölümünü caydırıcılık etkilerini artırmak için savunmaya harayacaklarını dile getirmişti.

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