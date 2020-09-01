BIST 1.069
DOLAR 7,36
EURO 8,81
ALTIN 470,16
HABER /  SAĞLIK

Dev ilaç şirketi duyurdu! Koronavirüs ilacı 'Kevzara' başarısız oldu

FRANSIZ ilaç üreticisi Sanofi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere test edilen Kevzara ilacının başarısız olduğunu açıkladı.

Abone ol

Çin'de başlayan koronavirüs salgını için aşı geliştirme çalışmaları devam ederken bir yandan da hastalığa yakalananları tedavi etmek için yöntemler deneniyor. Fransa merkezli ilaç ve aşı devi Sanofi uzun süredir Covid-19 tedavisi için denenen bir ilacın başarısız olduğu bilgisini paylaştı.

Halihazırda 2 aşı denemesi yapan Sanofi, romatoid artrit tedavisinde kullanılan Kevzara ilacını da hastalığa yakalananların tedavisi için test ediyordu.

Regeneron'la beraber geliştirilen Kevzara için yapılan testlerin başarısız olduğu ve ilacın yeni testlere sokulmayacağı aktarıldı.

Şirketin CEO'su Paul Hudson yaz aylarındaki gelişmeler neticesinde geliştirilen aşıya güvenlerinin artırdığını söyledi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çekti! 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı tıkla sonuçları gör
Beşiktaş Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere verilecek kredinin detayları belli oldu
İkinci el araba fiyatlarına ÖTV zammı: Bir günde 30 bin TL arttı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Akdeniz ve Ege desteği! Sonuna kadar savunmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Tek suçu tarlada çalışmaktı! Feci şekilde hayatını kaybetti
Reuters: Yunanistan, silah alımı için Fransa ve başka ülkelerle görüşüyor
Rusya'dan Libya açıklaması! Ankara ile birlikte memnuniyetle karşıladık
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan olay açıklamalar: Paramparça olacak
20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı
Kayseri'de 2 gündür kayıp adam su bidonunda ölü bulundu
Yorumlar