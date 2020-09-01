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Tek suçu tarlada çalışmaktı! Feci şekilde hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

GAZİANTEP'te tarlasında çalışırken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz haftalarda Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçi Metin Aslan (55) eşiyle birlikte tarlasında çalıştığı esnada bir anda yere yığıldı. Eşinin yere düştüğünü gören Elmas Aslan, kalp krizi geçirdiğini zannederek yakınlarına haber verdi.

Olay yerine gelen Metin Aslan'ın yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Metin Aslan'ı ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı. Aslan'ın burada yapılan ilk müdahalesinde kalp krizi geçirmediği ve başına kurşun isabet ettiği belirlendi.



Durumu ağırlaşan Aslan, daha sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım servisinde iki haftadır yaşam mücadelesi veren Metin Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Metin Aslan'ın ölümüne neden olan olayın faillerinin hala bulunamadığı ve olayla ilgili geniş çaplı incelemenin sürdüğü belirtildi.

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