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Barış Atay o gece Pınar Güsar ile birlikte çıktı! Saldıranlar tespit edildi

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KADIKÖY'de TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldıran 4 kişinin kimliği belirlendi. Bu kişilerden biri yakalanarak gözaltına alındı. Barış Atay'ın o gece yanında olan kişinin de manken Pınar Güsar olduğu ortaya çıktı.

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TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul Kadıköy'de saldırıya uğramıştı. Gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen saldırı sonrası Barış Atay hastaneye kaldırılırken saldırganlar kaçmıştı. Barış Atay'ın iddiasına göre saldıyı yapanlar 'vatan haini' diyerek onu darp etmişlerdi. 

Uyuşturucu bağımlıları çıktı

Saldırıyla ilgili çalışma yapan polis 4 kişinin kimliğini belirledi. Bu kişilerden 3'ünün uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Diğer kişinin de bodyguard olarak çalıştığı tespit edildi.

Olaya karışan kişilerden birinin gözaltına alındığı öğrenildi. Kimliği belirlenen diğer 3 kişi de aranıyor. 

Mankenle birlikteydi
Barış Atay'ın o gece yanında kimin olduğu da ortaya çıktı. Bu kişi mankenlik ve oyunculuk yapan Pınar Güsar'dı. Cesur pozları ile bilinen Pınar Güsar, 15 gün önce Barış Atay ila arkadaş ortamında tanışmış. Barış Atay ve evli olan Pınar Güsar o gece ilk kez birlikte eğlenmeye gitmişler. 

Pınar Güsar 2013 yılında işadamı Erdem İpekçi ile 3 gün 3 gece süren Hint düğünü ile evlenmişti. 

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