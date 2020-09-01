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Bursa'da vatandaş polis iş birliği yaptı 'savcıyım' diyen dolandırıcı böyle paketlendi

Ev hanımı S.K.’ye, FETÖ ile bağlantılı olduğunu ve para karşılığı yardım etmek istediğini söyleyen dolandırıcıya suçüstü yapıldı.

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İstanbul’da yaşayan A.K.(32), Bursa'nın merkez Nilüfer Mahallesi, Emek Sokak’ta yaşayan ev hanımı S.K.’yi (47) arayarak kendisini savcı olarak tanıttı.

A.K., S.K.’ye FETÖ ile bağlantısının tespit edildiğini ve para karşılığı kendisine yardımcı olabileceğini söyledi.

Bunun üzerine S.K. biraz düşüneceğini söyleyerek telefonu kapattı.

Polisle iş birliği yapıp yakalattı

S.K. telefonu kapatır kapatmaz polisi arayarak yaşadıklarını anlattı. Polisle iş birliği yapan S.K., A.K.’yi tekrar arayarak, evinde 50 bin lira değerinde dolar ve ziynet eşyası olduğunu, gelip bunları alabileceğini söyledi.

S.K.’nin telefonu üzerine A.K., İstanbul’dan yola çıkarak Bursa’ya geldi. S.K.’nin evindeki ziynet eşyalarını almaya giden S.K., altınları alacağı sırada polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

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