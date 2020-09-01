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Evli manken Pınar Güsar ile eğlenen Barış Atay : Hedefimiz iktidarı yıkmak

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay basın açıklaması yaptı. Evli mankenle kaçamak yaptığı ortaya çıkan Barış Atay bu konuya hiç değinmeden iktidarı ve Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

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TİP milletvekili Barış Atay, Kadıköy'deki saldırının 'arkadaşları' ile buluştuktan sonra olduğunu söylemişti. Ancak 'arkadaşlar' dediği kişinin evli manken Pınar Güsar olduğu ortaya çıktı. Beste Sultan Kasapoğulları ile evli olan Barış Atay'ın o gece mankenle baş başa eğlendiği öğrenildi. Olaydan 15 gün önce Pınar Güsar ile bir ortamda tanışan Barış Atay, onu birlikte olmak için davet etmiş. Çift yakalanmamak için de söz konusu mekana saat 19.00'da ayrı ayrı giriş yapmışlar ve gece 01.00'e kadar kalmışlar. 

Barış Atay da evli

Evli ve 1 çocuk babası olan Barış Atay'ın olay gecesi evli bir mankenle eğlendiğinin ortaya çıkması twitterda TT oldu. Barış Atay, internethaber.com'un ortaya çıkardığı 'eğlenceyle' ilgili tek kelime etmezken, düzenlediği basın toplantısında hükümeti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı. "Bu iktidarı yıkmak konusunda eminiz" diyen Barış Atay, şunları söyledi:

*Bu ülkede herhangi bir devrimci için yapabilecekleri şey karanlık bir sokakta arkadan beş kişi saldırmaktır.  Süleyman Soylu bir bakan değildir, çete lideridir. Herkesi tasfiye etmek için kullanılışlı bir aparattır. 

Canlarını acıtacağız

*Biz bu tarz saldırılarla ilk defa karşılaşmıyoruz. Ey Süleyman Soylu senin ağababan Mehmet Ağarları tanıyoruz. Kararlılığımızı büyütüyorlar. Canlarını acıtıyoruz. Canlarını acıtacağız. Onların bildiği ‘siyasetçiler’den değiliz biz devrimciyiz.

Daha fazla bileniyoruz

*Biz siyaseti onlar gibi yapmıyoruz. Elinizde geleni yapın, biz daha fazla bileniyoruz. Bu iktidarı yıkmak konusunda eminiz.

Pınar Güsar'la takılan kaç devrimci var?

Olayın ortaya çıkmasının ardından Barış Atay, Pınar Güsar kaçamağı ile TT listesine girdi. 'Evli mankenle kaçamak yapan kaç devrimci var' eleştirilerine maruz kalan Barış Atay mevzuya sessiz kaldı. İşte Barış Atay-Pınar Güsar olayı için yazılanlardan bazıları:

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