BIST 1.069
DOLAR 7,36
EURO 8,81
ALTIN 470,16
HABER /  GÜNCEL

Barış Atay nereli eşi Beste Sultan Kasapoğulları kimdir?

Manken Pınar Güsar ile başbaşa eğlendiği ortaya çıkan Barış Atay evli ve bir çocuk babası. Almanya'da doğan Barış Ataş'ın eşi Beste Sultan Kasapoğulları da oyunculuk yapıyor.

Abone ol

Tam adı Barış Atay Mengüllü olan TİP Hatay milletvekili Barış Atay, evli manken Pınar Güsar ile başbaşa eğlencesi ile gündeme oturdu. 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da doğan Barış Atay, 2013 yılında Beste Sultan Kasapoğulları ile evlendi.

Barış Atay'ın Beste Sultan ile olan evliliğinden bir oğlu var. Beste Sultan, Barış Atay'ın vekillik sürecinde de eşinin en büyük destekçisi oldu. 

Ailesi Almanya'dan Türkiye'ye 1999 yılında dönen Barış Atay, Antakya'da büyüdü. Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümü terk olan Barış Atay, Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu. 

Arka Sıradakiler dizisindeki Saffet rolüyle ünlenen Barış Atay, 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde oynadı.

22 Kasım 2013 tarihinde Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Barış Atay, 3 gün sonra serbest bırakılmıştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Charlie Hebdo, Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlıyor! Saldırıya uğramıştı
Evli manken Pınar Güsar ile eğlenen Barış Atay : Hedefimiz iktidarı yıkmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çekti! 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı tıkla sonuçları gör
Beşiktaş Galatasaray ve Alanyaspor'un rakipleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Selden etkilenen esnaf ve KOBİ'lere verilecek kredinin detayları belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Denizlispor'da Sagal imzayı attı
Ivan Rakitic 6 yıl sonra Sevilla'ya döndü
Avusturya'dan Türkiye'ye casusluk suçlaması bir kadın şüpheliyi tutukladılar
Engelli eşini katletti! Antalya'da katil kocanın cezası belli oldu
Değeri 6 milyondan fazla! Edirne'de 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçti
Masterchef kuliste Esra Tokelli ile Gülşah'ın edepsiz kavgası! Barbaros da var
Yorumlar