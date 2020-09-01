Barış Atay nereli eşi Beste Sultan Kasapoğulları kimdir?

Manken Pınar Güsar ile başbaşa eğlendiği ortaya çıkan Barış Atay evli ve bir çocuk babası. Almanya'da doğan Barış Ataş'ın eşi Beste Sultan Kasapoğulları da oyunculuk yapıyor.

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Tam adı Barış Atay Mengüllü olan TİP Hatay milletvekili Barış Atay, evli manken Pınar Güsar ile başbaşa eğlencesi ile gündeme oturdu. 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da doğan Barış Atay, 2013 yılında Beste Sultan Kasapoğulları ile evlendi.

Barış Atay'ın Beste Sultan ile olan evliliğinden bir oğlu var. Beste Sultan, Barış Atay'ın vekillik sürecinde de eşinin en büyük destekçisi oldu.

Ailesi Almanya'dan Türkiye'ye 1999 yılında dönen Barış Atay, Antakya'da büyüdü. Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümü terk olan Barış Atay, Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü mezunu.

Arka Sıradakiler dizisindeki Saffet rolüyle ünlenen Barış Atay, 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde oynadı.

22 Kasım 2013 tarihinde Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınan Barış Atay, 3 gün sonra serbest bırakılmıştı.