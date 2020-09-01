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Ivan Rakitic 6 yıl sonra Sevilla'ya döndü

İspanya Ligi ekiplerinden Barcelona'dan eski oyuncusu Ivan Rakitic'i renklerine bağladı. Hırvat oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

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Sevilla, 2011-14 yıllarında takımın formasını giyen Ivan Rakitic'i tekrar renklerine bağladı. Endülüs ekibi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2 yıllığına renklerine kattı.

Barcelona, oyuncunun transferindeki mali detayları da paylaştı. Buna göre Sevilla, 1.5 milyon Euro'yu peşin ödeyecek. Endülüs ekibi, 9 milyon Euro da bonus ödeyecek.

Ivan Rakitic, Barcelona ile 310 resmi maça çıktı. 36 gol kaydeden Hırvat oyuncu, Katalan ekibiyle 4 lig, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası ve 1 de UEFA Süper Kupası şampiyonlukları sevinci yaşadı.

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