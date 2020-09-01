Charlie Hebdo, Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlıyor! Saldırıya uğramıştı
2015 yılında yayımladığı karikatürler nedeniyle saldırıya uğrayan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlayacağını açıkladı.Abone ol
Saldırıyla ilgili görülecek davadan bir gün önce bu kararı alan Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, bu yüzden ‘tam zamanında ve gerekli’ olduğunu savundu.
Charlie Hebdo, saldırganlara yardım etmekle suçlanan 14 zanlının yargılanacağı davadan bir gün önce sıradışı bir karar aldı. Charlie Hebdo, Müslümanların önemli bir kısmının tepkisini çeken ve saldırıya gerekçe olarak gösterilen Hz. Muhammed karikatürlerini özel bir sayıda yeniden yayımlayacağını duyurdu.
"Asla vazgeçmeyeceğiz"
Derginin yöneticisi ve çizer Laurent ‘Riss’ Sourisseau, “Asla boyun eğmeyeceğiz, asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.
Derginin kapağında, ilk olarak 2005’te Danimarka’da Jyllands-Posten adlı gazetede yayımlanan ve ardından 2006’da Charlie Hebdo tarafından yeniden basılan 12 karikatür yer alıyor. Ortada ise 2015 yılındaki katliamda öldürülen ve ‘Cabu’ olarak bilinen Jean Cabut tarafından çizilen Hz. Muhammed tasviriyle birlikte ‘Bunların hepsi, sadece bunun için’ ifadesi bulunuyor.