Avusturya'dan Türkiye'ye casusluk suçlaması bir kadın şüpheliyi tutukladılar

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, bir Türk vatandaşının Türkiye adına casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Sözkonusu kişinin kadın olduğunu ve suçlamaları kabul ettiğini belirten Nehammer, Avusturya Başsavcılığı’nın zanlı hakkında "başka bir ülke adına casusluk" suçlamasıyla soruşturma açtığını bildirdi.

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Avusturya'dan, Türkiye'ye karşı bir suçlama geldi...

Avusturya hükümeti, Türkiye'nin kendilerini bölmeye çalıştığını öne sürdü.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer konuyla ilgili, "Türkiye casusluğunun Avusturya'da yeri yoktur. Bu faaliyet biçimine müsamaha göstermeyeceğimiz bilinmelidir" dedi.

Diplomatik süreçlerin devreye gireceğini söyleyen Bakan, yargının da suçlamayla ilgili soruşturma başlatacağını belirtti.

"Türkiye, Avusturya'yı bölmek istiyorlar''

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab da gelişmelere ilişkin bir açıklamada bulundu.

Raab, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolunun Viyana'ya kadar uzandığını söyledi.

Ankara'nın dernekler ve camiler aracılığıyla Avusturya'da yaşayan Türkiye kökenlileri etki alanına aldığını kaydeden Raab, Türkiye'nin Avusturya toplumunu bölmeyi amaçladığını savundu.

Raab, "Türkiye'nin etkisinin önüne geçmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çünkü bu etki, entegrasyon için bir zehirdir" diye konuştu.