Nevşin Mengü geri dönüyor! Fatih Portakal ile mesai arkadaşı deniyor

CNN Türk'ün ekran yüzü olan Nevşin Mengü uzun süredir ekrandan uzaktı. Nevşin Mengü verdiği aranın ardından yeniden ekrana dönüyor. Nevşin Mengü'nün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir medya grubu oluşturma projesi kapsamında sağ koluna satın aldırdığı konuşulan televizyon kanalında ekrana çıkacağı öğrenildi. Fox TV'den ani bir kararla istifa eden İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı Fatih Portakal'ın da aynı kanalda olacağı iddia ediliyor.