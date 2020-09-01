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Kayserisporlu Miguel Lopes’e Beşiktaş kancası

İhlas Haber Ajansı

Hes Kablo Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Miguel Lopes'in ismi Beşiktaş ile anılıyor.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Portekizli sağ bek oyuncusu Miguel Lopes'i gündemine aldı. Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi 1 yıl daha bulunan tecrübeli savunma oyuncusu Miguel Lopes için transfer girişimine başladı.

Geçtiğimiz günlerde Bernard Mensah'ı kadrosuna katan siyah beyazlı ekip, Lopes için de sarı kırmızılı kulüp ile temasa geçip resmi teklifte bulunup transferi gerçekleştirmek istiyor.

Geçen sezon Hes Kablo Kayserispor takımının ikinci kaptanı olarak görev yapan Miguel Lopes, "Şu an için Kayserispor'un futbolcusuyum. Ancak transfer döneminde ne gibi gelişmeler olur bilemeyiz. Sürpriz gelişmeler hayatın her bölümünde olabilir" dedi.

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