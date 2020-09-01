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İzmir'de tırnakçı kadından garip tehdit: Bana zorla tecavüz ediyor derim ha...

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 200 lira para üstü alan kadın, el çabukluğuyla paranın bir kısmını sakladı. Ardından eksik para aldığını öne süren kadına market sahibi tepki gösterdi. Görüntülere yansıyan olayda, kadının 'bana zorla tecavüz ediyor derim ha, sen kime bağırıyorsun' diye tehdit ettiği görüldü.

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Buca ilçesi Gediz Mahallesi'ndeki bir markete gelerek 2 cips alan bir kadın, 200 TL verdi. Daha sonra aldığı para üstünün bir kısmını el çabukluğuyla cüzdanının altına sakladı. Paranın eksik olduğunu iddia eden kadın, tırnakçılık yöntemiyle market sahibini dolandırmaya çalıştı. Durumu fark eden market sahibi kadına bağırarak tepki gösterdi.

Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kadın, bakkala dönerek, 'Bana zorla tecavüz ediyor derim ha, sen kime bağırıyorsun' diyerek tehditler savurdu. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dolandırıldığını anlayan market sahibinin elindeki paraları hızlıca alıp kadını kovmaya çalıştığı görüldü.

Dolandırıcı kadının olay yerinden ayrıldığı, market sahibinin ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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