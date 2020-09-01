Sıcaklık daha da artacak! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak dedi saat verdi

Geçtiğimiz haftadan beri etkili olan sıcaklar için Meteoroloji'den kritik bir açıklama geldi. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası cumartesi gününe kadar etkisini artırarak devam edecek. Güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde de uyarı bulunuldu. İl il en yüksek sıcaklık kaç derece olacak? İşte listesi...