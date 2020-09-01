Sıcaklık daha da artacak! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak dedi saat verdi
Meteoroloji tüm Türkiye'yi yakıp kavuran sıcak hava dalgasının etkisini artıracağını ve 40 dereceyi aşacağı uyarısı yaptı... Vatandaşlar saat verilip uyarıldı... Aşırı sıcakların cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor...
Geçtiğimiz haftadan beri etkili olan sıcaklar için Meteoroloji'den kritik bir açıklama geldi. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası cumartesi gününe kadar etkisini artırarak devam edecek. Güneş çarpmalarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde de uyarı bulunuldu. İl il en yüksek sıcaklık kaç derece olacak? İşte listesi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta cuma gününden başlayarak ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının cumartesi gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde (İç Anadolu, Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleriyle Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri) eylül ayında kaydedilmiş uzun yıllar en yüksek sıcaklık değerlerine yaklaşması ve yer yer üzerine çıkması bekleniyor.