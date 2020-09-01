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İsveç'te yeni bir İslamofobik saldırı Yakılmış Kur'an sayfaları ve domuz pastırması bıraktılar

İSVEÇ yine İslam'a yönelik saldırı haberi ile gündeme geldi. Karlskrona kentine bağlı Ronneby ilçesinde Müslümanların mescit olarak kullandıkları binanın önüne yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bırakıldı. İsveç'te daha önceleri de bu tarz İslamofobik saldırılar gerçekleşmişti.

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İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberinde, Ronneby belediyesine ait ve Arap Kültür Merkezi tarafından Müslümanların namaz kılması için kiralanan binanın dışında yakılmış Kur'an-ı Kerim sayfaları ve domuz pastırması bulunduğu belirtildi.

Arap Kültür Merkezi Başkanı Bassam Aljamil, SVT'ye yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu ve Kur'an'ın sayfalarına tehdit içerikli mesajların da yazıldığını kaydetti.

Aljamil, "Binada namaz kılmamızdan rahatsız olanlar, İslam'dan rahatsız olanlar Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını yakarak binanın önüne bırakmış. Ayrıca domuz pastırması da bırakarak bizi rencide etmeye çalışmışlar.'' dedi.

Polis ise olayla ilgili "nefret suçu" soruşturması başlatıldığını duyurdu.

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