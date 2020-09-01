İBB'den Hamidiye Sularına zam üstüne zam! Yeni fiyat tarifesi belli oldu

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den Hamidiye Sularına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Hamidiye Sularına bugün yapılan zamlarla birlikte damacana su 12,5, pet şişe su 16,5 TL oldu.

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31 Mart Yerel Seçimleri kampanyası sürecinde her konuda indirim yapılacağı vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığındaki İBB yönetimi, Hamidiye Sularına bir zam daha yaptı. Hamidiye Su, yeni fiyat tarifesini cep telefonlarına gönderdiği SMS mesajıyla duyurdu.

Damacana 12,5, pet şişe su 16,5 TL oldu

İBB tarafından Hamidiye Suları için daha önce damacanalar 9 liradan 11 liraya çıkartılırken bugünkü yapılan zamla 12,5 lira oldu. Pet şişe suları da yapılan son zamla birlikte 16,5 lira oldu.

İstanbullu tepkili, İmamoğlu sessiz

Seçim yarışına "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla çıkan İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB, İSKİ, minibüs, İSPARK zamlarından sonra Hamidiye Sularına da art arda zamlar getirdi. İstanbullu vatandaş, özellikle sosyal medyadan Hamidiye Sularına gelen son zamma tepkisini gösterdi. Öte yandan Başkan İmamoğlu'nun, yeni zam ilgili sessizliğini koruması dikkat çekti.