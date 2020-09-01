BIST 1.085
DOLAR 7,37
EURO 8,80
ALTIN 467,46
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Denizli Valisi Ali Fuat Atik maskesiz denetimi çıktı yasağı çiğnedi

DENİZLİ'de maskesiz sokağa çıkmanın yasağını Vali Ali Fuat Atik çiğnedi, denetime böyle gitti.

Abone ol

Ülke genelinde başta maske ve sosyal mesafe kuralları uygulanarak, salgının yayılımı önlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda birçok ilde, maskesiz sokağa çıkma yasağı uygulaması bulunuyor. Bu illerden biri de Denizli Valiliği'nin kararı ile Denizli oldu...

Denizli Valisi Ali Fuat Atik de koronavirüs tedbirlerini incelemek için ilçe ve mahallelerde denetim yaptı. Vali Atik'in denetimler sırasında maske takmaması ise dikkatleri çekti.



İşçilerle maskesiz görüştü
Valiyi karşılayan ve maskeli olan vatandaşların bir bölümünün ise daha sonra maskelerini çıkardıkları görüldü. Vali, Acıpayam ilçesindeki Yeşilyuva Mahallesi'nde binlerce kişinin çalıştığı Ayakkabıcılar Sitesi'nde de işçilerle yine maskesiz olarak görüştü.

SON DAKİKA HABERLERİ
İBB'den Hamidiye Sularına zam üstüne zam! Yeni fiyat tarifesi belli oldu
Koronavirüse yakalanan Ali Babacan hastaneye kaldırıldı! Durumu ağırlaşıyor mu?
Charlie Hebdo, Hz. Muhammed karikatürlerini yeniden yayımlıyor! Saldırıya uğramıştı
Evli manken Pınar Güsar ile eğlenen Barış Atay : Hedefimiz iktidarı yıkmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk çekti! 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı tıkla sonuçları gör
ÖNCEKİ HABERLER
Google'dan Türkiye kararı! Bundan böyle yüzde 5 kesinti olacak
Mersin'de şoke eden olay! 5 ay önce evlendiği 18 yaşındaki eşini öldürdü
Atı yumruklayan Halis Karataş'ın cezası belli oldu
Afyonkarahisar'da koronavirüs testi pozitif çıkan öğrenciler sınava ambulansla götürülecek
Adıyaman'da 3 bidonun bedeli ağır oldu
ABD'yi karıştıran ses kaydı: Ivanka Trump'a halasından ağır hakaret
Yorumlar 3 yorum