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Koronavirüse yakalanan Ali Babacan hastaneye kaldırıldı! Durumu ağırlaşıyor mu?

Koronavirüse yakalanan ve 8 gündür evinde tedavi olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sağlık durumuyla ilgili kritik gelişme! Babacan hastaneye yatırılırken, korona olan eşi ve küçük oğlu Emir'in durumu nasıl? Babacan neden hastaneye yatırıldı?

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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanmış, ordandan da eşi ve küçük oğlu Emir'in korona testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. 8 gündür evinde tedavi gören Babacan, iyileşemeyince hastaneye yatırıldı. Eşi ve oğlunun son durumu nasıl?

Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün COVID-19’la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler." müjdesini verdi ardından da kendisiyle ilgili endişelendiren şu bilgiyi paylaştı:

'Hastaneye yatıyorum...'

"Eşim ve oğlum evde kontrol ve karantina altındalar. Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım."

Bir kez daha rica ediyorum...

"Bir kez daha sizden Kovid-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum" diyen Ali Babacan, paylaşımını şöyle bitirdi: "Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum."

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