Atı yumruklayan Halis Karataş'ın cezası belli oldu

At yarışının önemli isimlerinden Halis Karataş, bugün İstanbul yarışlarının 7'nci koşusunda bindiği 'Arts Man' isimli ata yumruk atmıştı. Halis Karataş’a 60 gün hak mahrumiyeti verildi.

Veliefendi Hipodromu’nda toplanan Komiserler Kurulu, Arts Man isimli ata şiddet uygulayan jokey Halis Karakaş'ın dosyasını görüştü. Ünlü jokeye 31 Ağustos tarihinden başlamak üzere 60 gün at binmeme cezası verildi.

Karataş bu sürede yarış tesislerine de giremeyecek. Halis Karataş olay sonrası Gazi Koşusu’nun ardından bir ay at binmeme kararı aldığını açıklamıştı.

''Son derece üzgünüm''

Sosyal medya hesabı üzerinden "Biraz önce yaptığım açıklamaları her ne kadar tüm samimiyetimle yapmış olsam da ayrıca aldığım bazı kararları paylaşmak isterim." diyen Karataş açıklamalarına şu şekilde devam etmişti: "Beni Halis Karataş yapan, bana başarılı bir kariyer sağlayan atlara olan sevgim, bugüne kadar bu eşsiz canlılara yapılan tüm kötü muamelelere isyan etmeme neden olmuştur. Bu nedenle bugün can acısıyla da olsa bir ata kötü muamele edenin ben olmam karşısında son derece üzgünüm ki 33 senelik kariyerim boyunca atlara ne kadar kollayıcı ve üzmeden bindiğimin herkes tarafından bilindiğine de eminim. Bunun yarışta at binmek için bir bahane olduğu da düşünülmesin lütfen. Bu konudaki samimiyetimi göstermek için de eğer dereceye girersem Gazi Koşusu'ndan kazanacağım montu hayvanları koruma derneklerine bağışlayacağımı söylemek isterim."

"1 ay boyunca at binmeme kararı aldım"

Yaşanan olayın ardından 1 ay boyunca at binmeme kararı aldığını ifade eden Halis Karataş, "Ayrıca bana verilecek cezayı beklemeden 1 Eylül’den itibaren de 1 ay boyunca at binmeme kararı aldım. Bu süre zarfında kendimle yüzleşip, beni böyle bir hatayı yapmaya sevk eden şeyin ne olduğunu bulmayı umuyorum. Ancak bir daha ne olursa olsun böyle bir hata yapmayacağıma emin olduktan sonra tekrar at binmeyi değerlendireceğim. Kamuoyunun bilgisine..." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.