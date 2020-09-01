Mersin'de şoke eden olay! 5 ay önce evlendiği 18 yaşındaki eşini öldürdü

MERSİN'den gelen haber kan dondurdu. 5 ay önce evlendiği eşini çıkan tartışma sonrası av tüfeği ile vurarak öldüren koca gözaltına alındı.

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Mersin’in Silifke ilçesinde 18 yaşındaki kadın 5 aylık eşi tarafından avtüfeğiyle vurularak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki E.S. ile 5 aylık eşi Zeynep S. arasında henüz bilinmeyen bir bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine E.S, evdeki av tüfeğiyle Zeynep S'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. E.S. olaydan sonra gözaltına alındı.