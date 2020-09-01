Google'dan Türkiye kararı! Bundan böyle yüzde 5 kesinti olacak

Google Türkiye’de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5’lik kesinti yapmaya başlayacağını duyurdu.

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Google’dan yapılan açıklamada yüzde 5'lik kesintiye ilişkin şöyle denildi:

*“1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir.

*Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir.

Yeni uygulama Türkiye’nin yanısıra Avusturya ve Britanya'da geçerli olacak. Türkiye ve Avusturya’da yüzde 5 olacak olan kesinti Birleşik Krallık’ta ise yüzde 2 olarak uygulanacak.

Türkiye’de 20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğiyle, reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere yüzde 7.5’lik hizmet vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

Google’ın aldığı yüzde 5'lik kesinti kararının bu uygulama kapsamında devreye sokulduğu belirtiliyor.