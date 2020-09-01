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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Google'dan Türkiye'de yayınlanan reklamlar kararı! Ek yüzde 5’lik kesinti yapacak

Google, Türkiye’de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5’lik kesinti yapmaya başlayacağını açıkladı.

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Yeni uygulama Türkiye’nin yanısıra Avusturya ve Britanya'da geçerli olacak. Türkiye ve Avusturya’da yüzde 5 olacak olan kesinti Birleşik Krallık’ta ise yüzde 2 olarak uygulanacak.

"Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecek"

Google’dan yapılan açıklamada, “1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye'de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir. Türkiye'deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir” denildi.

7.5’lik hizmet vergisi 

Türkiye’de 20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliğiyle, reklam başta olmak üzere dijital ortamdan sunulan hizmetlere yüzde 7.5’lik hizmet vergisi uygulanmasına karar verilmişti.

Google’ın aldığı yüzde 5'lik kesinti kararının bu uygulama kapsamında devreye sokulduğu belirtiliyor.

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