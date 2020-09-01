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Yeniden Refah Partisi'nden CHP'li Aylin Nazlıaka hakkında suç duyurusu

Yeniden Refah Partisi Erzincan Teşkilatı, "İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar tacizci ve tecavüzcüdür" diyen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın İstanbul Sözleşmesi hakkında yaptığı açıklamada, sözleşmeye karşı çıkan vatandaşlara ağır ifadeler kullanarak, hakaret ettiğini dile getiren Yeniden Refah Partisi Erzincan İl Başkanı Önder Soydan, "Nazlıaka hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

İstanbul Sözleşmesinin detaylı incelemesi gerektiğini vurgulayan Soydan, "Sözleşmeye detaylı bakılmadığı zaman kadın haklarını savunan, mağdur kadınların mağduriyetini gidermeye yönelik bir metin olarak anlaşılıyor ve öyle lanse ediliyor. Ama detaylı incelerseniz sözleşmenin derinliklerinde toplumları oluşturan temel değerler tamamen reddedilmek de, toplumsal cinsiyet kavramı oluşturup kadın- erkek arasında ki fıtrat farklılığı haricinde bir cinsiyet anlayışı benimsemek de ve bu öğretilerin eğitimden sanata medyadan spora her alanda insanlara empoze edilmesine şart koşan hükümlerin olduğu görülmektedir. Bütün bunlar ise mağdur olan kadınlarımızın arkasına sığınarak yapılmaktadır" diye konuştu.


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