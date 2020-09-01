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Çeşme'de FETÖ'cü 3 eski asker jet skiyle Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ'den yargılanan biri teğmen 3 asker jet ski satın alıp Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar. Firar etmek isteyen askerler jet ski üzerinde yakalandı.

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Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi Pırlanta Plajı açıklarında jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışan şüphelileri belirledi. Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan ve kıyıya getirilen 3 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi. 

İncelemede, şüphelilerin FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanmaları devam eden eski üsteğmen T.K. ile eski astsubaylar E.S. ve H.B. oldukları saptandı.

Zanlıların deniz yoluyla yurt dışına kaçmak amacıyla İstanbul'dan İzmir'e geldikleri, burada jet ski satın aldıkları ve Çeşme'nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşif yaptıkları anlaşıldı. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. 

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