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AA duyurdu: Hamas Hareketi Gazze'de İsrail'le ateşkese vardı

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Hamas Hareketi, Gazze'de İsrail'le ateşkese varıldığını duyurdu.

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Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi'nin arabuluculuk çabaları sonucunda İsrail'le ateşkese varıldığını ifade etti.

Gazze halkına verdiği destekten ötürü Katar'a teşekkür eden Sinvar, Gazze'nin işgalci İsrail saldırılarından önceki haline geri döneceğini kaydetti. 

İşgalci İsrail Kanal 13 Televizyonu ise Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, "Gazze'den yanan balonlar gönderilmesinin durdurulması, Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapılarının açılması ve Gazze'deki avlanma yasağının kaldırılmasını" içeren bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İsrailli yetkililer ateşkesi doğruladı

AA'nın aktardığına göre, İsrail merkezli Walla internet sitesi ise ismini vermediği İsrailli yetkililere dayandırdığı haberde, Hamas ile ateşkese varıldığını doğruladı.

İmadi dün yaptığı açıklamada, geçen haftadan bu yana İsrail ve Gazze'de taraflar arasında ateşkese varılması için bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İşgalci İsrail, 12 Ağustos'tan itibaren bölgeye akaryakıt girişini kesmiş, Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi de bu nedenle 18 Ağustos'ta bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğunu açıklamıştı.

İsrail ayrıca abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki işgalci Yahudi birimlerine yanan balonlar ve roketlerin gönderilmeye devam ettiği gerekçesiyle Filistinli balıkçıların avlanmasını da yasaklamıştı.

İşgalci Tel Aviv rejimi, ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra yanan balonları gerekçe göstererek Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını da artırmıştı.

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