Muharrem İnce'nin Sivas programı belli oldu! Bakın nereleri ziyaret edecek
Muharrem İnce'nin, “1000 Günde Memleket Hareketi” adı altında 4 Eylül Cuma günü Sivas’ta gerçekleştireceği program belli oldu.Abone ol
CHP içinde 'Memlemek Hareketi'ni başlatma kararı alan Muharrem İnce, Sivas'ta havaalanındaki karşılamada konuşacak, Kongre Binası ve Madımak'ı ziyaret edecek, yerel basınla sohbet toplantısı yapacak.
İnce'nin bugün açıklanan 4 Eylül Sivas programı şöyle:
08.40 istanbul Havalimanı’dan Sivas’a Hareket
10:00 Sivas’a Varış, Havalimanında Karşılama ve Konuşma
12.00 Sivas Kongre Binası Ziyareti
14.00 Madımak ziyareti
15.00 Savona Otel’de Sivas Yerel Basını ile sohbet
16.00 Otobüs ile Ankara’ya Hareket