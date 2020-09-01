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Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı! Valilik duyurdu

SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Kaynarca köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal izolasyonun sağlanması' amacıyla karantinaya alındı.

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Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gürün ilçesi Kaynarca köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.

Kaynarca köyü ile birlikte kentte karantina uygulanan köy sayısı 4 oldu. Karantinaya alınan köylerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor.

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