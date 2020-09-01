BIST 1.085
DOLAR 7,37
EURO 8,78
ALTIN 466,44
HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

ABD'de polisin ateş açtığı siyahi vatandaş öldü

Anadolu Ajansı

ABD'nin Los Angeles kentinde kanunsuz bir şekilde bisiklet sürdüğü belirtilerek durdurulmak istenen siyahi bir vatandaş, şerif yardımcılarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Abone ol

Los Angeles Times gazetesinde yer alan habere göre; Los Angeles Şerif Departmanından teğmen Brandon Dean, yaptığı açıklamada, kanunsuz şekilde bisiklet süren bir siyahinin iki şerif yardımcısı tarafından durdurulmak istendiğini belirtti.

Şerif yardımcılarının durdurmaya çalıştığı siyahi vatandaşın bisikletini bırakarak koşmaya başladığını kaydeden Dean, temas kurmaya çalışılan siyahinin şerif yardımcılarından birinin yüzüne yumruk attığını söyledi.

Dean, yaşanan arbede sırasında siyahi vatandaşın düşürdüğü eşyalar arasındaki silahı gören şerif yardımcılarının ateş açtığını ifade etti.

Açılan ateş sonucu hayatını kaybeden kişinin 29 yaşandaki Dijon Kizzee olduğu belirtildi.

Pazartesi öğleden sonra gerçekleşen olayın ardından polis merkezine yürüyen yüzden fazla kişi, gösteri düzenledi.

Bazı protestocular polisin ateş açmasının haklı gösterilemeyeceğini belirterek, "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Olayın meydana geldiği bölgede yaşayan Arlander Givens isimli bir vatandaş da şerif yardımcılarının elinde silah olmayan birisine neden ateş açtığını sorgulayarak, "Silahı almak için uzansaydı, bu farklı olurdu. Ancak silah yerdeyse neden ateş açılır? Bu, onun silahsız olduğu anlamına gelir" dedi.

Los Angeles Şerif Departmanı ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili çok sayıda bağımsız soruşturmanın açıldığını duyurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ
İbrahim Kalın'dan Avusturyalı bakana 'ironik' cevap!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır
Udinese, Dorukhan Toköz için bir kez daha devreye girdi
Washington Post'ta yayınlanan Türkiye analizi dikkat çekti
Habertürk'ten ayrılan Erdoğan Aktaş, Sözcü TV'nin başına geçti
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Selahattin Demirtaş'ın 'ailesiyle görüştürülmediği' iddialarına yalanlama
Bursaspor teknik direktör Mustafa Er ile sözleşme imzaladı
TOFAŞ'ta 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Adıyaman’da bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı!
Dünyada koronavirüsü atlatanların sayısı 18 milyonu geçti
Kayseri'de 2 gündür kayıp adam su bidonunda ölü bulundu
Yorumlar 1 yorum