AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır

TİP Milletvekili Barış Atay'ın sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ağır suçlamalarına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bir grubun saldırısına uğrayan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu hakkında değerlendirmede bulundu. Barış Atay'ın sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ağır suçlamalarına Çelik'ten, "Birisi saygısız üslupla İçişleri Bakanına saldıracak ama İçişleri Bakanımız kişilik haklarını koruduğu için 'saldırıyı kışkırtıyor' olacak, böyle saçma sapan bir denklem kurulabilir mi? İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır" yanıtı geldi.

"Burada kınanması gereken o milletvekilidir"

AK Parti sözcüsü Çelik, "Bir milletvekili sıfatı taşıyan birisi, bu sıfata yakışmayan bir şekilde İçişleri Bakanımıza 'tecavüzün kollayıcısı' diyor. Bu milletvekilinin ahlaksız sözünü görmezden geliyorlar, sonra İçişleri Bakanımızın buna verdiği cevap üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar. Birisi çıkıp da böyle bir saygısızlık yaptığı zaman İçişleri Bakanımızın verdiği cevabı aynen veririz. İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır. Bu terbiyesizliği görmeden verilen cevabı şiddetin kışkırtıcılığı olarak görmek ikinci bir terbiyesizliktir. Burada kınanması gereken o milletvekilidir. Birisi İçişleri bakanımızın kişilik haklarına saldıracak, o kişilik haklarını koruduğu için saldırıyı kışkırtmakla suçlanacak. Böyle bir şey olabilir mi. hepimiz saldırıya tepki gösterelim ama İçişleri Bakanına yapılan saygısızlığı da görelim. Bu ahlaksız bir denklemdir" ifadelerini kullandı.