TOFAŞ'ta 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.Abone ol
Kulübün açıklamasına göre; 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına, oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.
Oyuncular, teknik ekip ve personele yapılan testler sonrası 3 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.
Klinik şikayeti bulunmayan oyuncuların izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.
Öte yandan; TOFAŞ'ın Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol ile oynaması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.