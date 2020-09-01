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TOFAŞ'ta 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Basketbol Süper Ligi takımlarından TOFAŞ'ta 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

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Kulübün açıklamasına göre; 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı'nın oyuncularına, oynayacağı hazırlık karşılaşmaları öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Oyuncular, teknik ekip ve personele yapılan testler sonrası 3 oyuncuya pozitif tanısı konuldu.

Klinik şikayeti bulunmayan oyuncuların izolasyon ve tedavi sürecine başlandı.

Öte yandan; TOFAŞ'ın Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol ile oynaması planlanan hazırlık maçı iptal edildi.

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