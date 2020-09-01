Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran Yunanistan'a sert çıkan Çelik, "Yunanistan Doğu Akdeniz'de boyunu aşan işlere kalkışıyor" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Fransa'nın bölgedeki faaliyetlerine de değinerek, "Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz." diye konuştu.

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Terörle mücadele konusunda kahramanlarımız canlarını feda ediyor. Mekanları cennet olsun. 3 Eylül’de başlayan Diyarbakır annelerinin nöbeti 3 Eylül’de 1. yılını dolduruyor. Ailelerin bir kısmı evlatlarına kavuştu, diğerleri de kavuşmaya devam ediyor. Bütün annelerinin ellerinden öpüyoruz.

Giresun'daki sel felaketi

2020 senesinde birçok doğal afetle karşılaştık. Giresun’daki seldeki çalışmaları Cumhurbaşkanımız ilçe ilçe takip etti. Bakanlarımız derhal bölgeye gitti. Gelinen noktada 179 mahsur kalan vatandaşımız kurtarılmış, kapanan köy yolları açılmıştır. Bölge halkına ekonomik destek sağlanmıştır. Sel felaketine maruz kalan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar destek verilecek. KOBİ’ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek.

Bayramların yarıştırılması

Geçtiğimiz günlerde milletimiz için önemli günleri kutladık. Malazgirt ve 30 Ağustos zaferleri. Malazgirt ve 30 Ağustos’ta aynı mesajın verildiğini görürüz. Bir tanesinde buraya geldiğimiz diğerinde ise buraya geldiğimiz ve gitmeyeceğimiz mesajı verildi. Üzücü olan bayramların yarıştırılması. İçişleri Bakanlığı’nın bunu yasakladığı gibi şeyle söylendi bunlar yalandır. Bu yalanlar hızlı şekilde oluşturuluyor ve yayılıyor. Bir fitne şebekesi bunları yayıyor. Kovid çerçevesinde diğer bayramlarda hangi tedbirler uygulandıysa, 30 Ağustos’ta da uygulandı. Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez.

Terörle mücadele

DEAŞ’la mücadele konusu önemli bir konu. Cumhurbaşkanımız bunların İslam'la alakasının olmadığını belirtti. DEAŞ’a en büyük kayıplara verdirmiş ülkeyiz. DEAŞ’la PKK/PYD arasında bağlar vardır. Hepsiyle aynı mücadele yürütülmeli. DEAŞ ile mücadele, insanlık adına yapılan bir mücadeledir.

Yeni eğitim öğretim yılı

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Kovid tedbirleri dolayısı ile 18 Eylül’e kadar uzaktan eğitim devam edecek. Her gün öğretmen kardeşlerimiz öğrencileri ile canlı görüşme yapabilecek. Uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar için EBA destek noktaları açıldı

Venezuela'dan peynir ithal edilecek iddiası

Venezuella’dan peynir ithal edileceğine dair bir şey ortaya atıldı, böyle bir şey yok.

Doğu Akdeniz'de gerilim

Yunanistan bir korsan devlettir. Yunanistan boyunu aşan işlere kalkışıyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Türkiye yüzde yüz haklıdır. Uluslararası anlaşmalara baktığımızda da haklılığını görürüz. AB Yunanistan’ın yaptıklarını destekler noktadır. Yapılan iş Yunanistan’ın şımarıklığını artıracak şekildedir. Biz çalışmalarımızı yetki alanda yapıyoruz. Meis adasının kıta sahanlığı olamaz. Türkiye’ye 2 kilometre Yunanistan’a 540 kilometre uzaklıktadır. Paris Anlaşması’na göre Meis Adası silahsızlandırılmıştır. Belli ölçüde bir güç bulunabilir. Yunan Başbakanı’nın gidip yalvarmadığı ülke kalmamıştır. Mavi Vatan konusunda şaka kaldırmayacağımızı bildirmek isterim

Macron'a 'kırmızı çizgi' tepkisi

Macron, kendi sahamızda, Mavi Vatan'ımızda kırmızı çizgi ilan ediyorsa, biz o kırmızı çizgiyi Macron'a aynen iade ederiz. Fransızların oraya Rafale uçaklarını getirerek ya da Güney Kıbrıs'la tatbikat yaparak elde edeceği hiçbir şey yok. Bütün bu diplomasinin sonucu Yunan hükümetinin ağır yenilgisiyle sonuçlanacaktır.