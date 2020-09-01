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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Eylül 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6417'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 271.705'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı paylaşımda aktif hasta sayımızdaki artışın da devam ettiğini ifade etti.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 47 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 1003 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1003 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 245 bin 929'a yükseldi. Toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,6 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde'' ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA TABLOSU ŞÖYLEYDİ;

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