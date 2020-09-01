Habertürk'ten ayrılan Erdoğan Aktaş, Sözcü TV'nin başına geçti

Gazeteci Erdoğan Aktaş, Habertürk TV ile yollarını ayırdı. Aktaş'ın Sözcü TV ile el sıkıştığı öğrenildi.

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Şubat ayında Genel Yayın Yönetmenliği görevini yaptığı Haber Global'den istifa eden Erdoğan Aktaş, 10 yıl sonra Habertürk ekranlarına geri dönmüştü. Aktaş, şimdi helalleşerek Habetürk'ten ayrıldı.

Erdoğan Aktaş, meslek hayatını Sözcü TV'de devam ettirecek. Aktaş'ın Sözcü TV'ye Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür olacağı öğrenildi.

ERDOĞAN AKTAŞ KİMDİR?

1967 doğumlu gazeteci, yazar Erdoğan Aktaş İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Üniversite döneminde Güneş Gazetesinde muhabir olarak çalışma hayatına atıldı. Ardından Gazete Gazetesi, Hürriyet, Sabah ve Milliyet gazetelerinde polis muhabiri olarak görev yaptı.

Aktaş, 1993 yılından bu yana televizyon haberciliği ve programcılığı alanında çeşitli kanallarda görev aldı.

Erdoğan Aktaş, 8 sene süreyle görev yaptığı NTV’de 1999-2005 seneleri arasında Yakın Plan programını hazırlayıp sundu.

2005-2008 yılları arasında Star TV Haber Genel Yayın Yönetmenliği yapan Erdoğan Aktaş; 2008’de Habertürk Genel Yayın Yönetmeni, 2009 yılında ise A Haber Kurucu Genel Müdür ve ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu.Bu arada yine A Haber kanalında “Memleket Meselesi” ve “90’a” programlarını hazırlayıp sundu.

1 Ocak 2016'da CNN Türk'ün Genel Müdürü oldu. 2018'in Mayıs ayında kanalla yolları ayrıldı.

Aktaş 9 Ekim 2018 tarihinden 31 Ocak 2020 tarihine kadar Haber Global kanalının Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü. Ardından 'Gece Raporu' isimli programla 10 sene sonra Habertürk ekranlarına geri döndü.