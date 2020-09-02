BIST 1.085
DOLAR 7,37
EURO 8,78
ALTIN 465,91
HABER /  HAVA DURUMU
ADV Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

İstanbul Valiliği'nden sıcak hava uyarısı

Meteoroloji yetkililerinin ardından aşırı sıcaklar için İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Valilik kentte sıcak hava dalgasının 5 Eylül'e kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.

Abone ol

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte sıcak hava dalgasının 5 Eylül'e kadar etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklığın, Marmara'nın kuzeyinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Eylül Cumartesi gününden itibaren sıcaklığın, Trakya'dan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında ve yer yer 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ediyor. Hafta sonuna kadar İstanbul’da görülmesi beklenen en yüksek sıcaklığın 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sıcaklık daha da artacak! Meteoroloji 40 dereceyi aşacak dedi saat verdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: DEAŞ Ayasofya’ya eylem planlıyordu
İzmir'de kamu binalarına 'HES' kodu ile giriş yapılacak
Araç muayenelerinde yeni dönem için ilk adım
Washington Post'ta yayınlanan Türkiye analizi dikkat çekti
Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (1 Eylül 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Trafik kazasında yaralanan arkadaşlarını olay yerinde bırakıp kaçtılar
Belçika'daki bir süs çeşmesinde kentin ilk belediye başkanının kalbi bulundu
Kuryeyi gasp edenlere müdahale eden polis ve özel güvenlik görevlisi bıçaklandı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Beyrut ziyaretini vaat ve tehditlerle sonlandırdı
Hakkari'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
Hemşireye tecavüz edeceğini açıkça yazdı! Hem de bakanı etiketleyerek
Yorumlar