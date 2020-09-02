Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: DEAŞ Ayasofya’ya eylem planlıyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da yakalanan DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin yakalanmasıyla ilgili yeni detaylar aktardı. Soylu, DEAŞ'ın Türk siyasetçileri kaçırmayı ve Ayasofya'ya eylem düzenlemeyi planladığını söyledi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da gözaltına alınan DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri'nin Mahmut Özden'in yakalanmasıyla ilgili Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye çarpıcı ayrıntılar aktardı.

Operasyonlarda örgütün dijital materyallerinin ele geçirildiğini söyleyen Soylu, “Dijital materyallerinde gerek Irak, gerek Suriye’den gelen talimatlar ve Türkiye’deki yeni yapılanmaları yer alıyor. Ayrıca gerek Türkiye’deki hedefler, yani dini hedefler, dernek ve sivil toplum örgütlerine yönelik hedefler ile aynı zamanda siyasi ve devlet adamlarına yönelik önceden belirlenmiş hedefler üzerinde çalışma yaptıkları ortaya çıktı. 10-12 kişilik timler oluşturmaya çalıştıkları tespit edildi. Kırsalda ve şehirlerde bombaların nasıl kullanılacağı, nerelere gömüleceği gibi birçok çalışma ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.

Siyasetçileri ve devlet adamlarını kaçıracaklardı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’ın siyasetçileri ve devlet adamlarını kaçırmayı planladığını açıkladı. Operasyonlar devam ettiği için daha fazla ayrıntı vermedi. Selvi Soylu ile arasında geçen diyalogları köşesine taşıdı:

- Siyasetçileri ve devlet adamlarını Suriye’ye kaçırmayı mı planlamışlar?

Soylu: “Suriye’ye, evet.”

- Türk siyasetçi ve devlet adamlarını mı?

Soylu: “Evet, evet. Doğru.”

Ayasofya'ya yönelik eylem planı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ’ın Ayasofya’ya yönelik eylem planını ilk kez açıkladı. Sözlerini aynen aktarıyorum: “İstanbul’da Ayasofya Camii’ne ve birtakım ekonomik yerlere, aynı zamanda birtakım derneklere yönelik, yani Türkiye’nin içini karıştırabilecek yerlerle ilgili DEAŞ terör örgütü uzun zamandır, neredeyse bir-bir buçuk aydır sürekli olarak kendi içinde bir hazırlık yapıyordu. Emniyet İstihbarat birimlerimiz takip etti. Türkiye’deki birtakım hedefler üzerinde çalıştılar. İlk önce 18 Ağustos tarihinde İstanbul’da Hüseyin Sağır isimli kişiyi eylem hazırlığındayken Kalaşnikoflu olarak ele geçirdiler. Onun üzerinden yürünerek hem o 25’indeki kişi hem de 20 Ağustos’ta Türkiye sözde emiri yakalandı.”

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