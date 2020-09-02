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Aydın'da balık tutarken gölete düşen genç kayboldu

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da balık tuttuğu sırada gölete düşen genç, arkadaşlarının gözü önünde suda kayboldu. Gencin bulunması için dalgıçlar çalışma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Sarıpınar Mahallesi'nden Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Yukarı Yakacık Mahallesi'ne üzüm toplamak için arkadaşları ile gelen Birkan Çınarlıdere (23) isimli genç,  balık tutmak amacıyla mahalledeki arazilerin sulandığı gölete gitti.

Çınarlıdere'nin, balık tutmak amacıyla gölün kenarındayken bir anda sendeleyerek gölete düştüğü iddia edildi. Arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine gölete düşen genç için arama başlatıldı.

10 yıl önce il şampiyonu güreşçi de aynı yerde boğulmuştu

26 Ağustos 2010 yılında aynı gölete arkadaşları ile serinlemeye giren Aydın'da okullar arasında yapılan güreş şampiyonasında grekoromen stilinde il birincisi olduğu belirtilen 16 yaşındaki Gökhan Uslu’da boğulmuş, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden çağrılan dalgıç ekipleri tarafından göletten çıkartılmıştı.

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