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Dünya böyle skandal görmedi! Güney Afrika'da ezan okunması yasaklandı

Güney Afrika’da bulunan Kwazulu-Natal bölgesindeki camilerde hoparlörden ezan okunması yasaklandı.

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Güney Afrika’da bulunan bazı camilerde hoparlörden ezan okunması yasaklanarak büyük bir skandala imza atıldı.

Nüfusunun yüzde 3’ü Müslüman olan Afrika’da yer alan camilerde ezan okunmasının yasaklanması tepkilere neden oldu.

Karar Kwazulu-Natal Yüksek Mahkemesi tarafından alındı.

Güney Afrika Müslüman Ağı ise, ‘Sorun gürültü kirliliği ise o zaman kilise çanları, müzik festivalleri ve futbol müsabakaları da ertelensin. Bu hoşgörüsüzlüktür’ açıklamasını yaptı.

2018’de de yaşandı
Ülkede geçtiğimiz yıllarda da benzer bir olay yaşanmıştı.

Pretoria’da bulunan camilerde 2018 Ağustos’tan bu yana ezan okunması yasaklanmış durumda.

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