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İzmir'de derin provokasyon! Mescid'e silahlı saldırı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir süre sonra açılmak üzere olan mescide silahlı saldırıda bulundu. Pompalı tüfekle ateş açılan mescitte, ayetlerin yazdığı camlarda hasar oluştu. Polis şimdi provokasyon sorumlularını arıyor.

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'Medeniyet'in başkenti denilen İzmir, provokasyonların başkenti olmaya başladı. Kentte daha önce cami hoparlöründen Çav Bella şarkısının çalınması çok konuşulmuş, olay tüm kesimlerin tepkisini toplamıştı. İlk olaydan çok geçmeden cami minaresinden Müslüm Gürses şarkısı çalındığı iddia edilmiş ancak kirli oyunlardan bir tanesi çıkmıştı. Bu kez hizmet vermeye hazırlanan mescid 'provokasyon aracı' olarak kullanıldı. 

Olay, saat 02.00 sıralarında, Buca ilçesi İnönü Mahallesi 677/3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre sonra açılacak olan mescide, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişiler, pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şahısların yakalanması için çalışılıyor

Açılan ateş sonucu mescidin camlarında hasar meydana geldi. Polis, görgü tanıklarının ifadesine başvururken, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. 

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