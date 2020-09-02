Meteoroloji'den 6 il için uyarı var! Hem yağacak hem yakacak bu saate dikkat
Meteoroloji yetkililerinden son hava durumu tahminleri geldi. Ülke genelinde hava sıcaklarının artması beklenirken Kars, Ardahan dahil 6 il için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak, ülke genelinde ise hava sıcaklıklarında 4-8 derece artış bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
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Sağanak yağış uyarısı: Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
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Sıcaklık artıyor: Hava sıcaklıklarının Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde 2 ile 4, ülkenin diğer yerlerinde 4 ile 8 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
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