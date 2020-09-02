Meteoroloji'den 6 il için uyarı var! Hem yağacak hem yakacak bu saate dikkat

Sağanak yağış uyarısı: Kars, Ardahan ve Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç, Gümüşhane'nin doğu ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.