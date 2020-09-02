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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1883 kişiye ceza

GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirlerini umursayan yok. Kentte sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden 1883 kişiye idari işlem uygulandığı bildirildi.

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Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1883 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1883 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 10 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca, denetlenen 313 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

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