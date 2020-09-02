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Merkez Bankası'nda yeni atama kararı! Emrah Şener yeniden başkan yardımcısı oldu

2016 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı olarak atanan Emrah Şener'in dört yıldır sürdürdüğü görevinin bugün dolması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Şener yeniden TCMB Başkan Yardımcılığı'na atandı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 1 Eylül tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan (Guvernör) Yardımcılığı'na, 1211 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Emrah Şener atanmıştır" denildi.

Aynı göreve ilk olarak 2 Eylül 2016 tarihinde atanan Emrah Şener'in görev süresi bugün doluyordu.

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