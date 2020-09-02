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Dolar/TL dar bantta dalgalı seyrediyor! 2 Eylül dolar kuru ne kadar?

Serbest piyasada 7,36 liradan alınan dolar, 7,36 liradan satılıyor. 8,77 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,77 lira olarak belirlendi.

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Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3550 lira, avronun satış fiyatı ise 8,7860 lira olmuştu.

Küresel piyasalar, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile karışık bir seyir izlerken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmaya ışık tutacak veriler, yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

7.35 civarında dar bantta seyrediyor

Reuters'te yer alan değerlendirmeye göre dolar/TL 7.35 etrafında dar bantta ancak genel olarak yukarı yönlü dalgalı bir seyir izlerken piyasalarda TCMB'nin ortalama fonlama maliyetinin 1 aydan beri ilk kez artmaması ardından sıkılaştırma adımlarında sona gelinip gelinmediğini izliyor.

Euro/dolar paritesi

Öte yandan piyasada Yunanistan ile yeraltı kaynakları nedeniyle yaşanan gerilim ile birlikte AB ile ilişkiler de takip ediliyor. Euro/dolar paritesi dün 1.2014 dolar ile Mayıs 2018'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra geriledi. Dolar/TL'nin nispeten yatay seyrine karşın paritedeki yükseliş ile euro/TL dün 8.84 ile tarihi zirvesini gördü.

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