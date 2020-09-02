Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan çok acı itiraf! Böyle giderse sağlık çalışanı bulamayacağız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, son dönemde yaşanan vaka artışları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kara, gidişatı iyi bulmadığını belirterek, "Hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" dedi.

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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara'dan artan vaka ve can kayıpları ile ilgili çok acı bir itiraf açıklaması yaptı. Prof. Kara, koronavirüs vaka sayısının bir türlü kontrol altına alınamamasından ötürü önümüzdeki haftalarda kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu ifade etti. Kara sözlerini "Canımız yanıyor, hasta sayısı gittikçe artıyor. Böyle giderse tedavi edecek sağlık çalışanı bulamayacağız" şeklinde sürdürdü. Prof. Kara ayrıca, aile bireyleri dışında, görüşülen herkesin yanında maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi.

'Atlatanların tekrar yakalanma ihtimali var'

Koronavirusü atlatanların tekrar hastalığa yakalanma ihtimali olduğunu açıklayan Kara, önlemlerin herkes için geçerli olduğunu söyledi.

Aşı için tarih öngörüsü

Önümüzdeki zamanlarda, kısıtlamaların geri gelebilme ihtimali olduğunu belirten Kara, aşıyla ilgili açıklamalarda da bulunarak çalışmalarının hızla sürdüğünü ama uygulamanın 2021 yılının bahar ayını bulabileceğini ifade etti.