Fransa'nın geliştirdiği koronavirüs ilacından kötü haber
FRANSA ilaç üreticisi Sanofi'nin geliştirdiği Kevzara isimli koronavirüs (Kovid-19) ilacıyla ilgili yeni gelişme.
ÇİN'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını için aşı geliştirme çalışmaları devam ederken; bir yandan da hastalığa yakalananları tedavi etmek için yöntemler deneniyor.
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Fransa merkezli ilaç ve aşı devi Sanofi, uzun süredir Kovid-19 tedavisi için denenen bir ilacın başarısız olduğu bilgisini paylaştı.
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Halihazırda 2 aşı denemesi yapan Sanofi, romatoid artrit tedavisinde kullanılan Kevzara ilacını da hastalığa yakalananların tedavisi için test ediyordu.
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Regeneron'la beraber geliştirilen Kevzara için yapılan testlerin başarısız olduğu ve ilacın yeni testlere sokulmayacağı aktarıldı.
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